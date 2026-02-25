Investigadora por Cardama: quiénes son los exjerarcas que podrían ser citados a comparecer

Política

La Comisión investigadora por Cardama sesionó en la mañana de este miércoles para definir su “régimen de trabajo”.

El pasado lunes, fue aprobada la comisión bicameral en la Asamblea General, luego de que la oposición planteara al Frente Amplio tratar el tema en una sola instancia y no en dos, como podría haber sucedido, dado que el oficialismo buscaba crear la investigadora en Senadores y la oposición en Diputados.

La presidencia de la investigadora estará a cargo del nacionalista José Luis Falero, quien no pudo asumir el cargo, según informó en rueda de prensa Pablo Abdala. Ante esta situación, la oposición propuso esta mañana que el propio Abdala fuera el titular interino, pero el Frente Amplio rechazó la iniciativa, por lo que el senador frenteamplista Nicolás Viera presidirá la comisión hasta que el dirigente blanco pueda retomar sus actividades.

Por otro lado, en la sesión, “el Partido Nacional puso a disposición a todos los actores que estuvieron en el tema”, mencionó en rueda de prensa el diputado nacionalista Gabriel Gianoli. En ese sentido, los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, así como “aquellos que integraron los servicios financieros y jurídicos del Ministerio de Defensa”, serán tenidos en cuenta para la investigación que se llevará a cabo en un plazo de seis meses.

Además, los legisladores opositores incluyeron en su pedido que se entregue la denuncia realizada por el actual gobierno contra el astillero español Cardama y toda la documentación vinculada con la rescisión del contrato. El empresario Mario Cardama fue incluido en la lista de personas que serán citadas a comparecer ante la comisión, aunque, al tratarse de un privado, tiene la posibilidad de no presentarse en el Parlamento uruguayo.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, deberán estar presentes cuando sean llamados a la investigadora.

Por otro lado, Gianoli explicó que desde la oposición se analiza convocar a la comisión al expresidente Luis Lacalle Pou y al actual mandatario, Yamandú Orsi.

