Investigador paranormal falleció en medio de exhibición de la muñeca Annabelle en EE. UU.

El reconocido investigador paranormal y exmilitar estadounidense Dan Rivera, de 54 años, murió repentinamente el pasado domingo 13 de julio mientras participaba en una gira nacional con la infame muñeca Annabelle, asociada históricamente a casos de presuntas posesiones demoníacas y fenómenos inexplicables.

El hecho ocurrió tras una presentación con entradas agotadas en Gettysburg, Pensilvania. Rivera se desplomó en su hotel, y aunque recibió maniobras de reanimación por parte de bomberos y médicos, falleció en el lugar. La causa oficial de su muerte aún no ha sido confirmada.

Rivera formaba parte del elenco del programa Most Haunted Places del canal Travel Channel y fue productor de 28 Days Haunted, emitido por Netflix. En los últimos años, recorría distintas ciudades de Estados Unidos como parte del Annabelle Haunted Doll Tour, exhibiendo la muñeca que inspiró la saga cinematográfica El Conjuro.

Annabelle es una muñeca Raggedy Ann que en 1970 fue entregada a una estudiante de enfermería de Connecticut. Poco después, comenzaron a atribuirle actividades paranormales, desde mover objetos hasta causar lesiones y accidentes. El matrimonio de investigadores Ed y Lorraine Warren, fundadores de la NESPR, la consideraron poseída por un ente demoníaco y la trasladaron a su museo del ocultismo en la ciudad.

Tras la muerte de los Warren, en 2006 y 2019, respectivamente, el museo pasó a manos de su hija y yerno, quienes mantienen vigente la gira de Annabelle por Estados Unidos. Pese a las especulaciones que han rodeado al objeto, como teorías que la vinculan a incendios y fugas carcelarias, desde la NESPR aseguran que la muñeca siempre ha estado bajo control.

Según The New York Post, un médium aseguró que la muñeca albergaba el espíritu de una niña de 6 años fallecida, llamada Annabelle. Sin embargo, Ed y Lorraine Warren sostenían que la figura no estaba simplemente embrujada, sino poseída por una entidad demoníaca, razón por la cual decidieron trasladarla a su museo del ocultismo en Connecticut para mantenerla bajo resguardo.

