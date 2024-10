Investigación: temía ser envenenada por su esposo y murió tras comer algo que él le dio

Policiales

La Policía Civil de Alagoas, Brasil, abrió una investigación para esclarecer la muerte de una profesora después de comer un bocadillo supuestamente entregado por su marido, quien niega haberla envenenado. Según consigna el portal noticioso UOL, el caso ocurrió el pasado miércoles 9 de octubre en la localidad de São Brás.

Joice Alves dos Santos Silva Cirino, de 36 años, se sintió mal después de comer una coxinha, una especie de croqueta de pollo muy popular en el país vecino. La mujer fue trasladada con vida a un centro asistencial en la ciudad de Porto Real do Colégio, pero no sobrevivió. De acuerdo con el citado informe, la comida presuntamente envenenada también fue ofrecida al hijo de la pareja, pero este no quiso comer.

Tras el deceso de Joice, el equipo médico del hospital llamó a la policía, debido a que se sospechaba que la causa de la muerte era un envenenamiento. Por ello, se tomaron muestras de la comida en la casa de la víctima y también del cuerpo de esta. Ahora, se espera el resultado delas pruebas para saber más sobre el caso.

En su declaración, el viudo negó haber envenenado a Joice. Rômulo Andrade, comisario a cargo de la causa, dijo que también fueron entrevistadas "varias personas", entre ellas familiares de la docente fallecida.

"Les dejamos claro nuestro compromiso para que todo se esclarezca lo más pronto posible", expresó el uniformado.

Luana, hermana de la víctima, asegura que Joice temía ser envenenada por su marido.

"Hay fotos y audios de ella en los que me informaba: 'Luana, si me enfermo, él fue quien me dio esto para comer'. [...] Gracias a Dios el niño no se lo comió", declaró María Luana Alves a la televisora local AL2.

Según Luana, su hermana comió “un refrigerio él llevó a casa” y que “de hecho, no sólo se lo ofreció a ella, sino también a su hijo. Simplemente lo compró y se lo ofreció a ambos. Ella lo comió y se sintió mal, y gracias a Dios, el niño eligió comer una sopa que ella había preparado", relató

Luana destacó que su hermana también sufrió violencia doméstica. "Joice sufrió todo tipo de violencia doméstica. Queremos que se haga justicia en todos los sentidos", añadió.