Investigación entre Fiscalía y Policía evitó el robo de un camión con electrodomésticos

La Fiscalía de Rivera de 3° Turno, a cargo de la fiscal Stella Alciaturi, imputó en calidad de autores a tres uruguayos y un brasileño por asociación para delinquir, entre otros delitos. La fiscal trabajó junto a la Jefatura de Policía local y logró evitar un robo a un camión cargado de electrodomésticos.

La fiscal del caso pidió 120 días de prisión preventiva como medida cautelar mientras continúa la investigación y se realiza el juicio oral.

La Fiscalía publicó la solicitud de formalización donde da algunos detalles de lo que pretendían hacer estos hombres. Según narra la fiscal, la unidad especializada de Delitos Complejos de Rivera realizó un allanamiento en una casa ubicada en la calle Julio Herrera y Obes esquina Miguel Aristeguy.

Allí se realizaron las investigaciones necesarias y se incautaron clavos de fierro en forma de puño, también conocido como "miguelitos" (usados generalmente para pinchar cubiertas de vehículos y así impedir persecuciones) y seis teléfonos celulares.

La fiscalía pidió la autorización para analizar los celulares y de allí obtuvo la información de que los hombres estaban preparando al menos una rapiña a un camión con carga de electrónicos que sería efectuada el próximo viernes, según señala el texto. Además, se logró establecer que los hombres se contactaron con otra persona donde solicitaron municiones de arma de fuego y los miguelitos.

"Refiere en los diálogos que si los miguelitos no funcionaban se pondría en marcha el 'plan b' para lo cual necesitaban muchas más municiones. También se exhibe una fotografía de un arma de fuego de grueso calibre que aparentemente utilizarían", explica la fiscal.

De ese mismo celular también se registró una conversación con una persona que actualmente no está identificada donde este le pide al imputado que encierre en un auto a determinada persona, le corte la mano y que registre todo en un video ya que le había robado dinero o una sustancia proveniente de negociación de sustancias estupefacientes. El actual imputado le dice que dé por hecha la agresión. Además, en otro transcurso de la conversación, el hombre no identificado le pide al imputado que se "mantuviera comunicado todo el tiempo" ya que era "imprescindible a efectos de que pudiera comunicarle el momento exacto en el que iba a salir el camión objeto de la rapiña".

El imputado también recibió una solicitud de otro interlocutor donde le pidieron que agreda a otra persona a modo de advertencia en la zona de Solymar.

"Por otra parte, de diversas comunicaciones surge que el señor R (el imputado), a efectos de la subsistencia diaria, hasta tanto realizaran las rapiñas, se dedicaba a la negociación de la marihuana, que le proveía un interlocutor aún no identificado. Le solicita a dicha persona que no le iba a llevar más hasta tanto no le entregara dinero, por lo que conciertan la entrega de dinero destinado a la sustancia", indica el texto.

Por su parte, la Fiscalía indica que el imputado de nacionalidad brasileña no solo portaba certificados de migraciones y de nacimiento con los que pretendía acreditar su nacionalidad uruguaya, sino que pretendió sostenerla al ser interrogado por el juez de la causa.

"Compulsados mediante asistencia de autoridades judiciales sus rastros dactiloscópicos, surge acreditada, no solamente su nacionalidad brasileña, sino que, además, es portador de numerosos antecedentes penales, motivo por el cual se emitió, a través de Interpol, alerta roja y el país vecino solicitó su detención con fines de extradición, motivo por el cual pretendía no ser identificado", señala el texto de la fiscal.

Alciaturi logró recabar testimonios que indican que este ciudadano brasileño también participó de un homicidio junto al autor material del hecho, donde fueron hasta la casa de la víctima y le dieron una golpiza para advertirle que pagar una deuda que mantenía con la organización criminal a la que pertenecía.

Volviendo al frustrado atraco al camión, la fiscal determinó que un hombre denominado "S" les proporcionaba la logística al grupo delictivo. Para el atraco se comprobó que les había dado un Fiat Uno Way cuyo propietaria había denunciado su extravío. "En los diálogos referentes a las maniobras delictivas a realizar, se menciona que utilizarán no solo dicho vehículo, sino además otro a los cuales luego prenderían fuego", informa la Fiscalía.

"Claramente se desprende de las comunicaciones primariamente relevadas que los coimputados organizaban varias actividades delictivas, la primera de las cuales sería asaltar un camión con carga de electrónicos el viernes, sin perjuicio de que de los diálogos con terceros se desprende que la organización realizaría otros delitos, entre los que se incluye la negociación de sustancias estupefacientes", concluye el texto.

