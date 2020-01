Inumet emitió una proyección meteorológica para el resto de enero

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un informe que ofrece una perspectiva del tiempo atmosférico desde la presente jornada hasta el 1º de febrero.

La institución subraya que dicha perspectiva no sustituye al pronóstico del tiempo que emite diariamente, sino que es el resultado del análisis de diferentes modelos meteorológicos que sintetizan la situación atmosférica y los eventos más relevantes que se esperan para los próximos diez días.

Precipitaciones

Del jueves 23 al viernes 24 de enero no se esperan lluvias. Sin embargo, entre el sábado 25 y el lunes 27 de enero hay probabilidad baja de precipitaciones escasas en todo el país. Durante el martes 28 de enero no se prevén lluvias. Por otro lado, entre el miércoles 29 y el jueves 30 hay probabilidad media de precipitaciones con acumulados entre 20 y 60 mm. Finalmente, no se descartan lluvias durante el 31 de enero, mientras que no se esperan precipitaciones el 1º de febrero.

Temperaturas

Al norte del río Negro, el jueves 23 de enero se prevén mínimas entre 17 y 19 °C, y máximas entre 30 y 31 °C, que se mantendrán durante el viernes 24. Luego, se espera un leve ascenso hacia el domingo 26 de enero, alcanzando mínimas entre 18 y 20 °C, y máximas entre 31 y 33 °C. Del domingo 26 al martes 28 de enero las temperaturas tendrán un marcado descenso, con mínimas entre 14 y 16 °C, y máximas entre 28 y 30 °C. El miércoles 29 de enero las temperaturas ascenderán, alcanzando mínimas entre 17 y 20 °C, y máximas entre 27 y 30 °C. Finalmente, se espera un leve descenso hacia el sábado 1º de febrero.

Al sur del río Negro, el jueves 23 de enero se prevén mínimas entre 18 y 20 °C, y máximas entre 30 y 32 °C, que se mantendrán durante el viernes 24. El sábado 25 se prevé un marcado descenso, principalmente en la región costera, alcanzando mínimas entre 14 y 18 °C, y máximas entre 23 y 27 °C. El domingo 26 de enero las mínimas estarán entre 16 y 20 °C, y las máximas entre 27 y 30 °C. Hacia el lunes 27 de enero, se espera un marcado descenso, alcanzando mínimas entre 14 y 17 °C, y máximas entre 21 y 25 °C. Luego, las temperaturas tendrán un marcado ascenso hacia el martes 29 de enero, alcanzando mínimas entre 19 y 22 °C, y máximas entre 28 y 32 °C. Finamente, se espera un leve descenso hacia el sábado 1º de febrero.

Vientos

Durante el jueves 23 de enero los vientos serán del sector este, con intensidades entre 5 y 20 km/h. El viernes 24, los vientos serán calmos salvo en la región costera donde serán del norte con intensidades entre 10 y 20 km/h. El sábado 25, los vientos tendrán dirección variable con intensidades entre 5 y 20 km/h. Para el domingo 26 se prevé una rotación al sur, que se mantendrá hasta el lunes 27, manteniendo la intensidad, aunque se esperan valores superiores en la costa. Durante el martes 28 y el miércoles 29 de enero el sector predominante será el este, y las intensidades estarán entre 10 y 20 km/h. Finalmente, del jueves 30 de enero al sábado 1º de febrero los vientos serán del sector sur.

Análisis

Durante el jueves 23 y el viernes 24 de enero, la región estará influenciada por el borde occidental de un sistema de alta presión con centro en el Atlántico. Entre el sábado 25 y el lunes 27 de enero la situación será inestable, debido al pasaje de frentes fríos. Es importante destacar, que durante este período los diferentes modelos numéricos de pronóstico no concuerdan. A continuación, se prevé el ingreso de un sistema de alta presión posfrontal, que permanecerá en la región hasta el martes 28 de enero. Por otro lado, el miércoles 29 se espera el pasaje de un sistema de baja presión con su frente asociado, mientras que la situación será inestable en niveles medios y altos de la atmósfera entre el miércoles 29 y el viernes 31 de enero.