Inumet emitió una alerta amarilla por vientos fuertes: los departamentos afectados

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes para la zona sur del territorio nacional.
Según el organismo, una depresión atmosférica afecta al país y genera “vientos sostenidos” del sector oeste de entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Los departamentos afectados son Colonia, San José, Florida, Montevideo, Canelones, Maldonado, Lavalleja y Rocha. Inumet actualizará la alerta a las 21:00.
El organismo había hecho un aviso especial por vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes. En ese sentido, Inumet había advertido que, en la madrugada de este miércoles, los vientos rotarían del este y noreste al suroeste.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]