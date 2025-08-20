Inumet emitió una alerta amarilla por vientos fuertes: los departamentos afectados

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes para la zona sur del territorio nacional.

Según el organismo, una depresión atmosférica afecta al país y genera “vientos sostenidos” del sector oeste de entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Los departamentos afectados son Colonia, San José, Florida, Montevideo, Canelones, Maldonado, Lavalleja y Rocha. Inumet actualizará la alerta a las 21:00.

El organismo había hecho un aviso especial por vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes. En ese sentido, Inumet había advertido que, en la madrugada de este miércoles, los vientos rotarían del este y noreste al suroeste.