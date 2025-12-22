Locales

Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a departamentos del sur y este del país.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, por lo que podrían generarse tormentas; algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Inumet espera “mejoras temporarias” durante la validez de la advertencia, que rige hasta las 14:45.

Principales localidades afectadas:

Canelones: Jaureguiberry.

Lavalleja: Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velazquez.