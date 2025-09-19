Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla para seis departamentos del país por tormentas puntualmente fuertes.
Según el organismo, una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, por lo que se podrán generar tormentas; algunas puntualmente fuertes.
En zonas de tormentas Inumet prevé intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
El organismo continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios o a las 13:00.
Principales localidades:
Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.
Colonia: todo el departamento.
Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Independencia y Mendoza.
Montevideo: todo el departamento.
San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
