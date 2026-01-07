Locales

Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes: ¿a qué zonas afecta?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a cinco departamentos del territorio nacional.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, por lo que se podrán generar tormentas, algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas también se podrán registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes.

Inumet dijo que espera mejoras temporarias durante la validez de la advertencia, que rige hasta las 13.00. En ese sentido, el organismo continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.

Principales localidades afectadas:

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: Algorta.

Rivera: Las Flores y Minas de Corrales.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

