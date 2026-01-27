Locales

Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes: estas son las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a nueve departamentos del territorio nacional y rige hasta las 15:15.

Según el organismo, un frente semiestacionario afecta al país, por lo que se podrán generar fuertes tormentas. En las zonas afectadas, pueden registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes

Se actualizará a las 15:15 o ante cambios significativos



Principales localidades afectadas:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rivera: Las Flores y Minas de Corrales.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velazquez.

Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Treinta y Tres: todo el departamento.