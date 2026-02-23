Locales

Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes: cuáles son las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, por lo que se podrán generar tormentas, algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes.

Inumet espera mejoras temporarias durante la validez de la advertencia, que rige hasta las 17:35. Continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios.

Principales localidades afectadas

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Canelones: todo el departamento.

Colonia: Colonia Valdense, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia y Rosario.

Durazno: Durazno.

Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento.Rivera: Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Cayetano, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.

San José: todo el departamento.

Tacuarembó: Paso del Cerro.