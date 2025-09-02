Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes: cuáles son las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes, que rige para seis departamentos del territorio nacional.
Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, por lo que se generarán tormentas; algunas puntualmente fuertes.
En zonas de tormenta se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Inumet continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios. La alerta está vigente hasta las 14:30.
Principales localidades afectadas:
Colonia: todo el departamento.
Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.
Paysandú: Casa Blanca.
Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.
San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.
Soriano: todo el departamento.
