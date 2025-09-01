Inumet emitió un nuevo aviso especial por tormentas: cuándo comienza a regir

Locales

En medio del temporal de Santa Rosa y de haber cesado alertas amarilla y naranja, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial que comenzará a regir desde el martes 2 de setiembre.

Según el organismo, una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar la zona norte, este y parte del centro-sur del país, por lo que se generarán tormentas fuertes; algunas puntualmente severas.

Las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche del miércoles 3. Mientras tanto, Inumet prevé mejoras temporarias.

En las zonas afectadas se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.