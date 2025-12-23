Inumet emitió nueva alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes: ¿dónde afecta?

Locales

Que viene y que va

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una nueva alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes” en el territorio nacional.

Unas horas antes, el organismo había cesado otra advertencia, al entender que las condiciones habían mejorado “en forma temporaria”.

De acuerdo con el instituto, una “perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable” afecta al país, lo que genera tormentas, algunas puntualmente fuertes.

“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes”, detalla el sitio web de Inumet.

Así, el organismo aclara que se esperan “mejoras temporarias” durante la validez de la advertencia. En tal sentido, indica que continuará monitoreando la situación e informará “ante eventuales cambios”. Se prevé que la alerta se actualice a las 18:50 de este martes.

Localidades afectadas

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rocha: todo el departamento.

Tacuarembó: Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: todo el departamento.

