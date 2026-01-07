Locales

Inumet emitió alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿a qué zonas afecta?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja y otra amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a varios departamentos de territorio nacional.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, por lo que se podrán generar tormentas, algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas también se podrán registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes.

Inumet dijo que espera mejoras temporarias durante la validez de la advertencia, que rige hasta las 16:30. En ese sentido, el organismo continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.

Principales localidades afectadas por la alerta naranja:

Artigas: Paso Campamento.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma y Las Palmas.

Paysandú: Tambores.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, San Antonio, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Las Toscas, Piedra Sola, San Gregorio de Polanco y Tambores.

Treinta y Tres: Santa Clara de Olimar.

Advertencia meteorológica naranja por Tormentas fuertes

Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes

Se actualizará a las 16:30 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/OaAeJAYn1W — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) January 7, 2026