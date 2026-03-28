Inumet emitió alertas amarilla y naranja por tormenta y lluvia: las localidades afectadas

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la alerta meteorológica por “persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”, de color amarillo, y agregó otra de color naranja en la mañana de este sábado.
En el caso de esta última, el organismo advierte por “tormentas fuertes y puntualmente severas”.
Inumet apuntó que un “frente semiestacionario afecta al país”, lo que genera tormentas, algunas “particularmente fuertes y severas”.
Además, el instituto señaló que “en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.
Inumet volverá a actualizar la información sobre las 12:00 o “ante cambios significativos”.
Localidades afectadas por la alerta naranja
Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.
Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.
Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Goñi.
Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas.
Soriano: Mercedes.
Treinta y Tres: Cerro Chato.
Localidades afectadas por la alerta amarilla
Cerro Largo: Esperanza.
Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.
Flores: Cerro Colorado y La Casilla.
Florida: Alejandro Gallinal, Casupá, Florida, Fray Marcos, La Cruz, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
Lavalleja: Aramendía, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
Río Negro: Young.
San José: Mal Abrigo.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
Tacuarembó: Paso de los Toros y Rincón del Bonete.
Treinta y Tres: Maria Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines.
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