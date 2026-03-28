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Inumet emitió alertas amarilla y naranja por tormenta y lluvia: las localidades afectadas

Y se vino el agua nomás

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la alerta meteorológica por “persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”, de color amarillo, y agregó otra de color naranja en la mañana de este sábado.

En el caso de esta última, el organismo advierte por “tormentas fuertes y puntualmente severas”.

Inumet apuntó que un “frente semiestacionario afecta al país”, lo que genera tormentas, algunas “particularmente fuertes y severas”.

Además, el instituto señaló que “en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.

Inumet volverá a actualizar la información sobre las 12:00 o “ante cambios significativos”.

Localidades afectadas por la alerta naranja

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Goñi.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas.

Soriano: Mercedes.

Treinta y Tres: Cerro Chato.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Cerro Largo: Esperanza.

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.

Flores: Cerro Colorado y La Casilla.

Florida: Alejandro Gallinal, Casupá, Florida, Fray Marcos, La Cruz, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Aramendía, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Río Negro: Young.

San José: Mal Abrigo.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

Tacuarembó: Paso de los Toros y Rincón del Bonete.

Treinta y Tres: Maria Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines.

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