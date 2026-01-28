Locales

Inumet emitió alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes: qué zonas afecta

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para cuatro departamentos del territorio nacional.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, por lo que se podrán generar tormentas, algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Inumet espera mejoras temporarias durante la validez de la advertencia, que rige hasta las 23:00. Continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.

Principales localidades afectadas:

Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y Rossell y Rius.

Florida: Cerro Chato. Tacuarembó: Ansina, Clara, La Hilera, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato y Santa Clara de Olimar.