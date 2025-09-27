Inumet emitió alerta amarilla por lluvias y posible granizo: a qué departamentos afecta

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado de mañana una advertencia de nivel amarillo por persistencia de lluvias abundantes, que rige para Montevideo y varios departamentos del sur y centro del país.

Según el organismo, un frente frío afecta el territorio nacional, generando precipitaciones que en algunos puntos pueden ser puntualmente abundantes en cortos períodos. Además, se advierte la posibilidad de tormentas aisladas con caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuerte.

La advertencia fue emitida a las 08:30 horas y tendrá una actualización a las 10:30. Inumet estima una probabilidad mayor al 75% de que se verifiquen los fenómenos previstos.

Las zonas bajo advertencia abarcan todo el departamento de Montevideo, así como varias localidades de Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José y Soriano.

El organismo informó que la situación se mantendrá bajo monitoreo constante y recordó que se puede acceder a las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para saber cómo actuar ante eventos meteorológicos adversos.

