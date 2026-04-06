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Inumet emite alerta naranja y otra amarilla por tormentas severas y lluvias abundantes

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla y otra de nivel naranja por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”.

De acuerdo con el organismo, una “depresión atmosférica comienza a afectar el país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes”.

Según se detalla, en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

El organismo volverá a actualizar la información sobre las 15:00.

Advertencia Meteorológica Vigente - Inumet by Montevideo Portal

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