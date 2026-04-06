Inumet emite alerta amarilla por tormentas y lluvias abundantes: a qué zonas afecta

Montevideo Portal
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”.
De acuerdo con el organismo, una “depresión atmosférica afecta al país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos”.
Según se detalla, en zonas de tormentas se podrá registrar ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
El organismo volverá a actualizar la información sobre las 21:45.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]