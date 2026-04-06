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Inumet emite alerta amarilla por tormentas y lluvias abundantes: a qué zonas afecta

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”.

De acuerdo con el organismo, una “depresión atmosférica afecta al país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos”.

Según se detalla, en zonas de tormentas se podrá registrar ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

El organismo volverá a actualizar la información sobre las 21:45.

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