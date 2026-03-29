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Inumet emite alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvia abundante: las zonas afectadas

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo 29 de marzo una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes en varias zonas del país.

La probabilidad de que se registren estos fenómenos supera el 75% y la situación será actualizada a las 11:00 horas.

Según el reporte, un frente semi-estacionario afecta el territorio.

Esto podría generar tormentas que pueden incluir lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas by Montevideo Portal

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