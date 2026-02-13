Contenido creado por Joaquín Symonds
Locales

Inumet dijo que durante el feriado de Carnaval habrá lluvias y tormentas: qué día y dónde

El organismo emitió un pronóstico especial a raíz de las dos jornadas de descanso que vivirán miles de uruguayos.

13.02.2026 17:52

El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió un pronóstico especial por los feriados de Carnaval, que serán el próximo lunes y martes. Con respecto al primer día, el organismo informó que se prevé una “mañana templada y una tarde cálida, con cielo nuboso a cubierto”. 

Con respecto a la tarde-noche, “se espera una desmejora en el litoral oeste y norte del territorio con precipitaciones y tormentas aisladas”.  

El martes, en tanto, se mantendrán las temperaturas y el cielo estará nuboso. “Durante la jornada, se prevé la probable formación de tormentas sobre el litoral oeste”, indicó.

