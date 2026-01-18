Inumet cesó alerta por tormentas puntualmente fuertes pero “monitorea la situación”

Locales

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes” que regía en el norte del país este domingo”.

Según detalló el organismo, una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable” afectaba al país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

Si bien el instituto sostiene que las condiciones atmosféricas “han mejorado en forma temporaria”, lo que determinó el cese de la advertencia vigente, de todas formas mantiene el monitoreo de la situación. “En caso de ser necesario, se emitirán nuevas advertencias meteorológicas”, concluyó Inumet.

Montevideo Portal