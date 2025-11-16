Inumet cesó alerta por “tormentas puntualmente fuertes”, pero “monitorea la situación”

Locales

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó este domingo el cese de la alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes” que regía hasta el mediodía.

Según detallaron, “las condiciones atmosféricas han mejorado en forma temporaria, por lo que se determina el cese de la advertencia vigente”.

“Sin embargo, se mantiene el monitoreo de la situación y en caso de ser necesario se emitirán nuevas advertencias meteorológicas”, agregó el instituto.

Para la tarde de este domingo se espera que las condiciones se mantengan con el cielo “cubierto a nuboso y algo nuboso”, con la presencia de “precipitaciones y tormentas”. Además, permanecerá el viento, más allá de que la situación se encuentra mejorando.

Justamente, el viento vendrá desde el suroeste y sur a 20-40 km/h, rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Se esperan mínimas de 14 °C y máximas de 23 °C.

Montevideo Portal