Inumet cesó alerta por “tormentas puntualmente fuertes”, pero “monitorea la situación”

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes” que regía sobre el norte del país este martes.

De acuerdo con el organismo, un frente frío ingresó al país, por lo que se podrían generar tormentas, “algunas puntualmente fuertes”. “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, indicaba el instituto en su página web.

Si bien el instituto sostiene que las condiciones atmosféricas “han mejorado en forma temporaria”, lo que determinó el cese de la advertencia vigente, de todas formas mantiene el monitoreo de la situación. “En caso de ser necesario, se emitirán nuevas advertencias meteorológicas”, concluyó Inumet.

