Inumet anunció el tiempo para el próximo fin de semana y aseguró que “continuará caluroso”

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció el clima para el próximo fin de semana, que estará marcado por el clásico entre Peñarol y Nacional por la final de la Supercopa.

Según explicó el organismo, “continuará caluroso”, aunque habrá tormentas aisladas en varios puntos del país.

Este viernes habrá una mañana con temperaturas templadas y en la tarde será calurosa, con “máximas superiores a 33 °C”.

En el litoral oeste, el cielo estará nuboso y habrá “bajas probabilidades de tormentas aisladas” en el sur del río Negro.

Para el sábado, se presentará “poco cambio de temperatura”, aunque en el norte bajarán las temperaturas y el cielo estará nuboso. En el este, se podrían presentar “tormentas aisladas” durante la tarde.

