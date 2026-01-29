Inumet anunció el tiempo para el próximo fin de semana y aseguró que “continuará caluroso”

Montevideo Portal
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció el clima para el próximo fin de semana, que estará marcado por el clásico entre Peñarol y Nacional por la final de la Supercopa.
Según explicó el organismo, “continuará caluroso”, aunque habrá tormentas aisladas en varios puntos del país.
Este viernes habrá una mañana con temperaturas templadas y en la tarde será calurosa, con “máximas superiores a 33 °C”.
En el litoral oeste, el cielo estará nuboso y habrá “bajas probabilidades de tormentas aisladas” en el sur del río Negro.
Para el sábado, se presentará “poco cambio de temperatura”, aunque en el norte bajarán las temperaturas y el cielo estará nuboso. En el este, se podrían presentar “tormentas aisladas” durante la tarde.
