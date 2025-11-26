Locales

Inumet advierte por calor en Uruguay y dice que “comenzará a sentirse”: a partir de cuándo

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un comunicado dado que, a partir de este miércoles, “comenzará a sentirse un aumento de las temperaturas en todo el país, principalmente en la región norte”.

En los departamentos de esta zona del país se esperan valores “más altos entre el jueves y el viernes, con máximas de 34 °C a 35 °C”, indica el aviso del organismo.

“Estas temperaturas pueden percibirse como muy elevadas, ya que en los últimos días los registros estuvieron por debajo de lo habitual para esta época del año”, explica el texto.

Sin embargo, aclara que pese a los días de calor que se esperan, no está previsto que se cumplan los criterios para “definir una ola de calor”.

