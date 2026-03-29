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Inumet actualizó la alerta por lluvias copiosas y tormentas fuertes: las zonas afectadas

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo 29 de marzo una alerta meteorológica de nivel amarilla por lluvias copiosas y tormentas puntualmente fuertes en varios departamentos del del país.

La advertencia comprende a Montevideo, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Canelones, Lavalleja, Florida y localidades de San José, Flores, Cerro Largo, Durazno, Soriano y Colonia.

La probabilidad de que se registren estos fenómenos supera el 75% y la situación será actualizada a las 16:00 horas.

Según el reporte, un frente semi-estacionario afecta el territorio.

Esto podría generar tormentas que pueden incluir lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

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