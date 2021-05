Interpelación a Arbeleche terminó de madrugada con mayoría de votos a favor de la ministra

Política

Montevideo Portal

La interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, concluyó en la madrugada de este jueves tras casi 15 horas de discusión acerca de la exoneración fiscal a la empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, otorgada por la llamada ley de promoción de inversiones.

La sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, que comenzó a las 10 de la mañana del miércoles, se realizó a pedido del representante frenteamplista Gonzalo Civila, que fue el miembro interpelante.

En la madrugada, y tras las exposiciones de la ministra y sus asesores, la Cámara de Representantes puso a votación dos mociones. Una indicaba que las explicaciones de Arbeleche resultaron insatisfactorias, y obtuvo 42 votos en 97, ya que solo fue firmada por representantes del Frente Amplio.

La otra moción indicaba que la cámara expresaba su total y absoluto respaldo a lo expresado por la ministra, y obtuvo 54 votos en 95, ya que fue firmada por diputados de partidos de la coalición de gobierno.

Entre otras críticas, el Frente Amplio planteó que de las explicaciones de la ministra se desprende que Alfie pidió la exoneración fiscal días después de conocer que sería director de la OPP, en diciembre de 2019.

Además, el Frente Amplio consideró que la gravedad del hecho "adquiere aún una mayor dimensión en el actual contexto de profunda crisis del país y de recortes en la administración pública, impulsados e implementados por los mismos jerarcas implicados", es decir, Alfie y Arbeleche.

Por otro lado, los diputados del Frente Amplio señalaron que la reafirmación de Arbeleche de que la exoneración estuvo bien otorgada no se condice con la revocación posterior de la resolución, algo que sucedió luego de que se hiciera público el otorgamiento de la exoneración, por lo que la revocación "aparenta haber sido motivada por cálculos de costos políticos derivados del conocimiento público del tema".

Durante la interpelación, Arbeleche repasó la normativa vigente y aseguró que en el otorgamiento de esta exoneración "no hubo ninguna ilegalidad ni discrecionalidad mal ejercida ni de parte del solicitante ni tampoco de parte de la ministra de Economía y Finanzas". "Negar la exoneración tributaria solicitada hubiera constituido un acto ilícito", sentenció.

Tras cuestionamientos de Civila, Arbeleche retomó la palabra y dijo que "no queda claro si la propuesta es que no se cumpliera la ley". "No cumplir la ley no es una opción", sentenció.

Montevideo Portal