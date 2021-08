Interpelación: Cabildo Abierto respalda a Heber, pero pide “suspender” el acuerdo firmado

Política

Montevideo Portal

Tras más de diez horas de interpelación al ministro del Interior y exministro de Transportes y Obras Públicas y oídas las argumentaciones del secretario de Estado sobre el acuerdo del gobierno con la empresa portuaria Katoen Natie, la bancada de senadores de Cabildo Abierto propuso una declaración del cuerpo en la que da por "satisfactorias" las explicaciones de Luis Alberto Hebe "en lo referente a la necesidad de impulsar las transformaciones necesarias en el Puerto de Montevideo para que pueda competir con otros puertos de la región", según informó el periodista de Telenoche Juan Pablo Da Costa y confirmó Montevideo Portal.

Asimismo, en la propuesta de moción difundida en la noche de este martes, los senadores del partido liderado por Guido Manini Ríos afirman que el gobierno se vio obligado a buscar soluciones dada la situación generada por las administraciones anteriores que expusieron al país a la posibilidad de reclamaciones judiciales y a "serios perjuicios" en la actividad portuaria, "comprometiendo seriamente" el futuro del puerto.

También proponen "conformar una comisión legislativa para estudiar en profundidad el caso y, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos, aportar soluciones alternativas".

Finalmente, Cabildo Abierto le pide al Poder Ejecutivo que "suspenda provisoriamente" la ejecución del acuerdo con la empresa para impulsar una nueva renegociación con el objetivo de lograr una "mejora sustancial para el país que incluya, entre otros puntos, establecer la potestad al Estado de autorizar o no cualquier eventual enajenación de las acciones de la empresa Katoen Natie".

Discrepancias de Cabildo

Sobre la hora 21.00 de este martes, el senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto, planteó la postura de su partido sobre el acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie que extiende la concesión de la operativa del Puerto de Montevideo hasta 2081. “Quiero decirles que Cabildo no ha tenido ninguna participación en este contrato”, adelantó el legislador.

“Este contrato a nosotros nos sorprendió. Tenemos un representante, es cierto, en la Administración Nacional de Puertos, pero nuestro representante no tuvo conocimiento de este contrato, y yo debo decirlo con la más absoluta sinceridad y no me es sencillo, no me es fácil: el contrato nos merece objeciones”, aseguró.

La cláusula 2, numeral 4 del contrato, plantea que “en caso de eventuales cambios de los accionistas de las compañías KNG (Katoen Natie) este acuerdo se mantendrá en todos sus términos con respecto a las mismas y a los eventuales nuevos accionistas”. Al respecto, Domenech dijo: “Realmente esta cláusula nos preocupa, porque ¿a manos de quién puede parar el Puerto de Montevideo?”.

“Todos sabemos que hay en el mundo una disputa, que no es política, es económica, entre los EEUU y China, y no nos extrañaría que KNG le ceda el contrato a una empresa china, o a cualquier otra. Ya tenemos con China un compromiso de orden económico muy importante. Tenemos también la experiencia de lo malo que es depender económicamente de algunos países”, agregó Domenech.

El senador planteó que “hay otras cláusulas que llaman la atención” y sostuvo que le hubiera gustado “que se hubiere negociado de otra manera”.

Montevideo Portal