Interior y Mides comenzarán a retirar de la vía pública a personas en situación de calle

El ministro del Interior y su subsecretario, Jorge Larrañaga y Guillermo Maciel, se reunieron en la tarde de este martes con el presidente de la república, Luis Lacalle Pou. A la salida de la conferencia Larrañaga brindó una conferencia de prensa donde informaron sobre los temas que dialogaron. En primer lugar, Larrañaga informó que se solicitará una reunión con la Comisión Bicameral de Seguimiento Penitenciario del Parlamento para "dar traslado de la situación de nuestras cárceles actualmente".

"Situación que nos preocupa, que nos ocupa y que seguramente trasladaremos a la comisión correspondiente con un video de la situación de las principales cárceles que motivan la mayor preocupación del estado edilicio", aseguró el ministro en declaraciones recogidas por 970 Universal.

Sobre este asunto agregó que se dará cuenta de "una suerte de auditoría" que realizaron del sistema penitenciario y lo mismo se hará con los medios de comunicación a los efectos de que se tenga debida cuenta de una realidad que impacta en el país.

Otros de los asuntos que se trató en la reunión tiene que ver con la "ocupación de los lugares públicos por personas que no poseen vivienda". Según manifestó el titular del Interior, este tema "ha sido de preocupación" del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y es "inherente" al Ministerio del Interior.

"Como hemos dicho, los espacios públicos no constituyen un derecho de vivienda para que quienes lo puedan ocupar, en virtud de lo cual, procederemos con las coordinaciones del caso a disponer que esos espacios públicos no tengan la ocupación de personas que, durante un espacio muy importante del día, ocupan los mismos", afirmó Larrañaga.

"En cuya situación procedemos a dar cuenta de comenzar ese trabajo juntamente con el Mides para que la vía publica no sea un ámbito de vivienda porque entendemos que afecta la dignidad de las personas y los habitantes tienen el legitimo derecho a una vivienda y que sean socorridos por el estado, pero no estar en una suerte de ocupación que no corresponde", agregó.

En la ronda de preguntas, fue consultado sobre qué es lo que se busca dar cuenta específicamente. Larrañaga dijo que lo que se quiere dar cuenta es el estado edilicio de algunas cárceles del Sistema Carcelario de nuestro país.

"Es evidente la situación de violencia. Por múltiples razones, en algunas de nuestras cárceles, motivan hechos dolorosos que sacuden la realidad del país. Sin advertir que es muy importante lo que pase dentro de cárceles porque de cada diez personas que retoman la libertad, un 60% reinciden. Estamos procurando mejorar los ámbitos edilicios de los establecimientos, no es fácil porque la inversión es de recursos económicos y de tiempo", sostuvo.

Finalmente, Larrañaga se refirió nuevamente con respecto a las personas en situación de calle: "Hemos dicho que los lugares públicos no confieren un derecho de estar. El derecho que tiene esa persona es un derecho constitucional a la vivienda y es lo que el estado tiene que proveer. Con el respeto, la ponderación, el cuidado del procedimiento del caso, pero nos parece fundamental porque eso hace a la convivencia de la sociedad. No se puede tomar los pórticos de los edificios como lugar de habitación. Es una realidad que todos tenemos que comprender y procurar ayudar en nuestro país", concluyó.