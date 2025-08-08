Interior publica mapa de radares móviles en rutas nacionales y zonas urbanas

El Ministerio del Interior dio a conocer un mapa con la localización exacta de los radares móviles que utiliza para fiscalizar el exceso de velocidad en rutas nacionales y zonas urbanas con alto flujo vehicular, en paralelo a los dispositivos que mantiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Según el comunicado oficial, los radares están estratégicamente distribuidos en cinco puntos del sur del país y funcionan de forma continua, captando excesos de velocidad mediante imágenes digitales. Las autoridades aclararon que cada dispositivo está debidamente señalizado, cumpliendo con la normativa que exige informar sobre la velocidad máxima permitida.
Ubicación de los radares del Ministerio del Interior
|Ruta
|Kilómetro
|Departamento
|Ruta 7
|36
|Canelones
|Ruta 1
|118.500
|Colonia
|Ruta 9
|88.500
|Maldonado
|Ruta 5
|13.500
|Montevideo
|Ruta 1
|20
|Montevideo
Además, el mapa interactivo de estos puntos puede consultarse en el sitio web del Ministerio del Interior. En paralelo, el MTOP mantiene actualizada su lista de radares fijos, disponible para consulta ciudadana en su página oficial.https://geoportal.mtop.gub.uy/visualizador/?call=capas&c=radares_rutas#xy=-3830602.0478391,-6250904.1111235,7
