Interior publica mapa de radares móviles en rutas nacionales y zonas urbanas

El Ministerio del Interior identificó cinco puntos clave del sur del país donde ya operan dispositivos de control de velocidad.

08.08.2025 08:10

2025-08-08T08:10:00-03:00
El Ministerio del Interior dio a conocer un mapa con la localización exacta de los radares móviles que utiliza para fiscalizar el exceso de velocidad en rutas nacionales y zonas urbanas con alto flujo vehicular, en paralelo a los dispositivos que mantiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Según el comunicado oficial, los radares están estratégicamente distribuidos en cinco puntos del sur del país y funcionan de forma continua, captando excesos de velocidad mediante imágenes digitales. Las autoridades aclararon que cada dispositivo está debidamente señalizado, cumpliendo con la normativa que exige informar sobre la velocidad máxima permitida.

Ubicación de los radares del Ministerio del Interior

RutaKilómetroDepartamento
Ruta 736Canelones
Ruta 1118.500Colonia
Ruta 988.500Maldonado
Ruta 513.500Montevideo
Ruta 120Montevideo

Además, el mapa interactivo de estos puntos puede consultarse en el sitio web del Ministerio del Interior. En paralelo, el MTOP mantiene actualizada su lista de radares fijos, disponible para consulta ciudadana en su página oficial.

https://geoportal.mtop.gub.uy/visualizador/?call=capas&c=radares_rutas#xy=-3830602.0478391,-6250904.1111235,7