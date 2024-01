Interior propuso cambios en actuación de fiscales y presidente del sindicato respondió

El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, informó este jueves que solicitó a la Fiscalía General de la Nación, “en nombre del Poder Ejecutivo, la convocatoria del Consejo de Instrucciones Generales”.

Es propósito del [ministerio], en el marco de la ley orgánica de la Fiscalía, impulsar algunos ajustes en las instrucciones de actuación de los fiscales que están vigentes, a los efectos de la correcta aplicación del CPP [Código de Proceso Penal]”, tuiteó el jerarca. En particular, la intención de la cartera es regular aspectos que la legislación uruguaya “no prevé”.

A modo de ejemplo, Abdala mencionó la “calificación jurídica de los hechos en el proceso abreviado y los llamados emplazamientos sin fecha”.

“Para una mejora continua del trabajo de la policía y los fiscales, en aras del objetivo común de la seguridad de los ciudadanos”, concluyó el subsecretario.

Esta publicación provocó una extensa reacción del presidente de la Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, quien apuntó que “no es raro, más bien una estrategia recurrente, esto de echar mano a la Fiscalía”.

“Se desliza que en la Fiscalía hay cosas que funcionan mal porque los Fiscales no hacen lo correcto, no es nuevo, es un mito que ha alumbrado a mucha legislación últimamente. [Por] ejemplo: diligencias para mejor proveer en 2019, varios de los cambios procesales de la LUC en 2020, las propuestas de limitar herramientas procesales una y otra vez”, señaló el fiscal.

A su vez, aseguró que el Consejo de Instrucciones Generales fue modificado “para que el Ejecutivo tenga injerencia interna determinante” en la Fiscalía. “Después me dicen que exagero cuando reclamo cuidar la autonomía funcional del Ministerio Público”, disparó Rosa.

“Ojalá se pusiera el mismo énfasis en hacer lo que corresponde respecto del Ministerio Público, esto es, dotarlo de los recursos suficientes, dejar a los fiscales trabajar sin ataques, contribuir prontamente con los trámites burocráticos requeridos para cubrir vacantes de fiscales y designarse a la brevedad un/a Fiscal General de acuerdo a lo que establece la Constitución”, enfatizó el presidente del gremio de fiscales.

Estos factores harían de la Fiscalía General de la Nación una “institución fortalecida”. “Y vaya que la región nos da muestras categóricas de la necesidad de fortalecer al organismo encargado de la persecución criminal y no someterlo al tira y afloje de la coyuntura”, concluyó.

