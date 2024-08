Interior investiga proceso policial que involucra a Valeria Ripoll en conflicto vecinal

Política

El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, informó este jueves que la cartera abrió una investigación administrativa para dilucidar si fue legal el proceso policial por un conflicto vecinal en el que quedaron involucrados la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Valeria Ripoll, su hermana y su marido.

Según supo Montevideo Portal, la presencia de policías en la casa de la vecina de la hermana de Ripoll se debió a que hubo una llamada al 911 y una denuncia [por parte del abogado de la mujer de 86 años, Darío Madeiro], por lo que se derivó la investigación a Asuntos Internos. En esta línea, fuentes de la cartera indicaron que hasta el momento la posición del Ministerio del Interior, según la información con la que cuenta, es que el proceso policial estuvo bien hecho.

En rueda de prensa, el jerarca dijo que lo que hay es una denuncia que ahora se “viralizó por las características que algunos de los protagonistas tienen”. La investigación estará a cargo de Asuntos Internos, señaló Abdala.

“Reitero en forma categórica: el Ministerio del Interior no tiene en este momento elementos con relación a ese episodio que lleven a iniciar determinada actuación. Nosotros no advertimos en el video que trascendió nada que nos haya llamado particularmente la atención, más allá de una situación [conflictiva] entre vecinos. Creo que no estamos ante ningún episodio que involucre la comisión de algún delito”, aclaró.

Tras el video difundido en redes sociales y una denuncia por presunto delito de extorsión contra una mujer de 86 años, la hermana de la dirigente nacionalista, Joana Ripoll, escribió una carta que fue divulgada en redes sociales por Valeria.



De acuerdo con el relato de la familia de la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, el meollo del asunto se centra en un hombre, nieto de la denunciante, que vive en la misma casa.

En el texto, Joana Ripoll dijo: “En esta situación puedo decir sin dudarlo que las víctimas somos nosotros. Una mujer que trabaja 12 horas por día y vive con su hijo de seis años, una más que es víctima de la violencia de un hombre que maneja un nivel de agresividad al parecer impune”.

En la línea de lo que dijo la nacionalista en rueda de prensa, su hermana aseguró que se trata de una operación para “ensuciar” a su hermana. “Esto comenzó hace más de un año atrás. Ellos viven en la casa que mi abuela vendió hace años y que está en el fondo de donde vivo con mi hijo”, detalló Joana.

A su vez, consideró que el hombre es “violento, no trabaja y vive de su abuela”. Uno de los puntos clave, según la declaración, fue una agresión en que el individuo lastimó a la mujer, pero “el fiscal entendió que era una tontería y lo archivó como un problema vecinal”, aseguró.

La otra versión

En tanto, el abogado de la mujer de 86 años, Darío Madeiro, aseguró que la hermana de Ripoll amenazó al hombre con que lo echaría, dado que comparten el mismo padrón. “Te voy a hacer echar, disfrutá de los últimos días”, indicó el penalista en referencia a algunas expresiones que habría realizado la denunciada.

“Ella considera que la colocación de la cámara —lo cual el joven justifica por prevención, porque está aburrido de que lo amenacen, de que le hagan falsas denuncias— viola su intimidad”, indicó Madeiro en diálogo con Crónicas del Este.

Además, el abogado aseguró que la hermana de la candidata suele “cortarle el agua”. Sin embargo, Ripoll aseguró que esto no es así. “Nosotros les hemos dicho en varias ocasiones que pongan un medidor, porque al ser el mismo terreno no han regularizado su situación y comparten el medidor con mi hermana”, añadió la nacionalista.

