Interior desestimó audio viral que alerta por “trata de blancas” en puerto de Montevideo

El Ministerio del Interior desestimó un audio que se viralizó en los últimos días, en el que una mujer alerta por una supuesta “trata de blancas” que se realiza en el puerto de Montevideo.

De acuerdo con el audio, al que accedió Montevideo Portal, una mujer narra que “una paciente” suya le comentó sobre un amigo cuya hija y una amiga se tomaron un taxi para ir hacia el Parque Rodó. Sin embargo, el conductor “agarró por los accesos” de Montevideo, relata la mujer.

“Ella le dijo ‘te dije que me llevaras a Parque Rodó’ y [el conductor] le dice ‘yo te voy a llevar donde yo quiera’”, continúa el audio.

De esta manera, la chica avisó a su padre que la estaban llevando al puerto. “El padre habló con un amigo que tiene un cargo alto en la Policía y entonces fue para allí y la estaban metiendo en un contenedor que estaba lleno de mujeres”, indicó la relatora en el clip viralizado.

Así, señaló que “el amigo policía le dijo ‘bueno, ahora agarrá a tu hija y la amiga de tu hija y te vas, acá nunca pasó nada’”.

La mujer recomendó, pues, que “las nenas de la familia” no se tomen taxis, no anden solas por la calle y que intenten “avivarse y estar todo el tiempo mirando qué es lo que pasa alrededor”. “Están pasando cosas acá y el que sea incauto me parece que no va a sobrevivir. Es una triste realidad que está pasando en Uruguay”, manifestó.

“Traten de cuidarse porque como se introdujo la parte de la droga, que ya está instalada acá hace tiempo, ahora trata de blancas como dos caras de la misma moneda”, finaliza el audio.

En respuesta, este sábado el Ministerio del Interior emitió un comunicado. En el texto difundido, la secretaría de Estado se refirió al audio “en el que se afirma que se está cometiendo un delito de tráfico y trata de personas —mediante el envío de un contenedor con mujeres a Europa—“.

“La Policía Nacional comunica que no se han constatado los hechos mencionados en dicho audio, ni se han recibido denuncias al respecto”, concluye el mensaje de la cartera.

A su vez, el Ministerio del Interior recordó los canales de denuncias presencial, telefónica y digital:

• Presencial: a través de las seccionales policiales; en este enlace se puede acceder al listado de las jefaturas departamentales y, allí, a las respectivas seccionales. También a través de las Comisarías Especializadas en Violencia Doméstica y de Género; se puede acceder a sus ubicaciones y teléfonos por departamento en este enlace.

• Teléfono:

— 9-1-1: Urgencias y Emergencias.

— 0800 2121: Denuncias anónimas de venta ilícita de droga.

— 0800 5000: Denuncias de abuso policial.

— 0800 4444: Denuncias de abigeato en zona rural.

• Digital: a través de un formulario de denuncia, que se puede llenar en este enlace. Si el usuario cuenta con firma digital la denuncia “queda hecha en el instante”, detalló la cartera.

