Interior deberá pagar US$ 32.000 a familia de joven que murió en cárcel Las Rosas en 2020

El Ministerio del Interior deberá pagar a una familia un total de US$ 32.000 luego de que esta reclamara que el Estado tuvo “responsabilidad subjetiva por falta de servicio” en la muerte de Eduardo Agustín López Ocampo, joven de 23 años que murió en 2020 luego de una pelea entre reclusos en la cárcel Las Rosas, en Maldonado.

La madre radicó la demanda en 2023 e, inicialmente, pedía un total de US$ 80.000 para ella y US$ 15.000 para cada uno de los cuatro hermanos de la víctima. No obstante, esta fue apelada. Así, a comienzos de agosto de este año finalmente el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno actuó al respecto, según consignó Correo Punta del Este y confirmó Montevideo Portal.

En la sentencia de algunos días atrás, a la que accedió Montevideo Portal, se argumenta que “está suficiente y convincentemente demostrado la penosa y miserable circunstancia en que fallece el hijo y el hermano de los reclamantes”. “Tampoco genera duda alguna el dolor y aflicción que apareja en una madre la perdida de la vida de un hijo, así como también el dolor de los hermanos”, detalla el documento judicial.

De esta manera, se menciona que la madre y hermanos del preso fallecido en 2020 refieren “al padecimiento psicológico padecido” a causa de la pérdida.

Sin embargo, la resolución establece que existen “dificultades que existen para determinar con exactitud el monto del daño moral” y se esgrime, además, que la pena que la familia padecía “obedeciera a la privación de libertad y alejamiento” de López Ocampo.

Por ello, finalmente se determinó que fueran US$ 10.000 para la madre de la víctima, US$ 8.000 para los dos hermanos que conviven con la mujer y $ 3.000 para cada uno de los otros dos hermanos que tenían un vínculo más lejano con la víctima.

