Interior dará incentivos económicos a jefes de Policía que logren la reducción de crímenes

El Ministerio del Interior brindará incentivos económicos a ciertos jerarcas de la Policía para combatir el delito en el área metropolitana de Montevideo, en las fronteras con Canelones y San José, con el objetivo de reducir los delitos en ese territorio, según anunciaron las autoridades de la cartera este jueves.

En particular, las partidas salariales extra serán otorgadas a jefes de distintas divisiones que logren prevenir y aclarar crímenes, con el objetivo principal de que haya menos homicidios y menos incautación de armas y motocicletas.

Para ellos se conformó una comisión de seguimiento, integrada por miembros de los ministerios del Interior, Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

“Estos recursos humanos son los que tienen que comprometerse en su mejor desempeño para poder cumplir con las metas que nos proponemos, que son las que definen las líneas estratégicas”, manifestó en rueda de prensa la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde.

Así, también explicó cómo se otorgará este incentivo: “Hacemos un pago diferencial en este sentido porque promovemos una mejora del desempeño y de la gestión para que puedan tener este premio”.

Si bien el plan es la prevención de todos los delitos, Valverde hizo énfasis en los delitos de homicidios y en las estafas, ambas modalidades que están en crecimiento.

Además, consultada por la explosión de cajeros, como la ocurrida en Carrasco días atrás, indicó que la Policía “está analizando las circunstancias en las que se dan, cómo se están dando y la necesaria puesta en territorio de las fuerzas policiales para poder prevenir estos hechos”.

“Estas formas de delincuencia o de criminalidad ya se han dado, no son nuevas, han sido recientes de marzo a acá”, recalcó.

