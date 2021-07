Interior cambió artículo y pide acceder solo a direcciones de clubes cannábicos

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó este martes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes una nueva redacción del artículo 72 de la Rendición de Cuentas, que refiere al acceso a información sobre clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

El artículo presentado por el ministro habilita al ministerio a acceder solo a la dirección de los clubes. El artículo original, enviado por el Poder Ejecutivo y cuestionado por uno de sus integrantes, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, habilitaba al ministerio información reservada sobre los autocultivadores, lo que fue excluido en esta nueva redacción.

El sustitutivo, al que accedió Montevideo Portal, expresa que "la información de la localización (dirección o ubicación) de los clubes cannábicos y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis, serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior, a los fines de la prevención de los delitos".

Heber explicó en conferencia de prensa que su exposición ante los legisladores se centró en fundamentar este cambio. "El Ministerio del Interior no está interesado en saber el registro de los socios de los clubes. Estamos en contra de los registros como tales. Por lo tanto, no estamos pidiendo eso. Sí creemos que esta ley vino a combatir el tráfico ilegal, (pero) resulta que, según nos dijo la gente que está al frente de los clubes cannábicos, que para hacer el trámite en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el MEC cuenta con la dirección de los clubes cannábicos. La UTE tiene la dirección de los clubes cannábicos; la OSE tiene la dirección, y el Ministerio del Interior, no. Si nosotros nos encargamos de combatir el tráfico ilegal, tenemos que saber quiénes están legalizados. Para controlarlos, no; para fiscalizarlos, no; para saber el registro que tienen, menos. Lo que queremos saber es dónde están las direcciones de los clubes de cannabis legales para saber cuándo hay ilegales y combatirlos. Porque la ley se hizo para combatir la ilegalidad de esto", explicó Heber.

"No sabemos si va a tener la aprobación, pero explicamos, mejoramos el artículo, sacamos el autocultivo, y la facultad de inspección, que creo que había sido una redacción que no era feliz", agregó el ministro.

"Si la tiene la UTE, la OSE y el MEC, quienes reprimen la ilegalidad, deberíamos tenerlo también. Pero no hace a la cuestión esencial del trabajo del ministerio esta información. La precisamos para cumplir mejor nuestra misión, sobre todo porque se han robado clubes, fueron asaltados, copados. Hoy el subsecretario mencionaba una serie de delitos de copamiento y robo. Sabemos que en febrero y marzo son meses donde se cultiva la flor de la marihuana y por lo tanto ahí necesitamos tener una mayor atención. Ahora, si no sabemos dónde están los clubes cannábicos, seguramente no vamos a poder cumplir ni siquiera con la misión de proteger ese club legal que tiene su plantación", planteó.

Plan para cárceles



El ministro remarcó que "venimos por el buen camino", pero alertó que "el éxito de la policía en la calle repercute en el sistema penitenciario", porque "ya estamos en una situación crítica".

"Tenemos 10.000 plazas para poder albergar a los presos y hoy tenemos 13.000, y si esto sigue de esta manera podemos terminar el año con 6.000 presos más", dijo el ministro.

Para enfrentar esta situación, el ministerio tiene un plan: "la construcción de tres módulos más en el penal de Libertad, más tres barracones, que son para delincuentes primarios, en Tacuarembó, Artigas y Treinta y Tres, para sacar las cárceles de las plazas céntricas de las ciudades, para aplicar el famoso plan dignidad, que es el trabajo".

Heber aseguró que estos galpones que puedan reunir a 40 o 50 personas en el mismo de baja peligrosidad.

El ministro prevé que estas seis obras puedan financiarse con un fideicomiso. "Tanto se habla de fideicomisos que plantean a largo plazo la posibilidad de pagar para empezar a construir ahora: estamos pensando en algo similar para ir a hablar con la ministra de Economía, con una construcción urgente", explicó.

Luego dijo que ya le presentó la idea a Azucena Arbeleche y que "la ministra abrió la puerta a estudiar esa posibilidad". Además, criticó a los gobiernos del Frente Amplio en materia carcelaria. "Absolutamente nada se hizo los 15 años anteriores", dijo Heber.

En cuanto al costo de las obras, informó que inicialmente "la previsión era de 80 millones de dólares" pero espera que "la oferta sea mucho más barata de lo que en un principio pensábamos".

