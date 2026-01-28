Interior cambiará “hábitos”: Negro deberá “reasignar gustos personales” tras siniestro

Política

El ministro del Interior, Carlos Negro, quien compareció en la jornada de este miércoles ante la Comisión Permanente, brindó una rueda de prensa en la que se refirió al accidente que protagonizó en la última semana.

En la instancia fue consultado sobre las cifras de los delitos del gobierno de Yamandú Orsi, los avances de la cartera a lo largo del primer año de gestión y sobre la seguridad del país.

Además, el diputado convocante, Pablo Abdala, hizo mención al siniestro que protagonizó el pasado viernes, en el que no respetó un cartel de pare y manejaba con la libreta de conducir vencida. Como consecuencia del impacto, un joven fue internado.

Al salir de la sesión, el jerarca reconoció que dentro de los objetivos de la delegación del Ministerio del Interior (MI) estaba “ofrecer las disculpas del caso”, en relación con el accidente. Además, reconoció que el hecho ocurrido en el barrio Cerrito fue un “error”.

Por otro lado, aseguró que se hizo presente a la convocatoria junto con la documentación relacionada a las consecuencias del accidente.

“Uno de los aspectos que vamos a cambiar son algunos hábitos y conductas que un gobernante o una persona que ocupa un cargo de esta característica de repente tiene que resignar algunos gustos personales como por ejemplo conducir su vehículo”, aseguró.

Por otro lado, analizó que recibió un trato de respeto por parte de los legisladores presentes en la sesión, ya que —según explicó— es una situación “que le puede ocurrir a cualquiera”.

“Sirve como reflexión de tanto los legisladores, mía en lo personal y de la población, de que los reglamentos de tránsito hay que respetarlos a cabalidad porque las muertes en accidentes de tránsito superan a las de los homicidios”, mencionó.

