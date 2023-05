Intergremial de Transporte de Carga apunta contra paros portuarios: “Nos tienen de rehén”

Locales

Montevideo Portal

Una serie de paros dispuestos por el Sindicato Único Portuario (Supra), en protesta por la aprobación de dos decretos en 2021 que derivaron en despidos en la empresa Montecon, operadora del puerto, ha afectado en los últimos la operativa del puerto de Montevideo y generado una fila de camiones que se extiende desde la terminal portuaria hasta el estadio Trócoli, en el Cerro, alertó Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC).

“Desde el miércoles, el sindicato portuario, el Supra, y también la parte pública de la ANP, han venido tomando diferentes medidas que han hecho que el puerto no pudiera operar con normalidad hasta ahora; incluso se prevé un paro de 24 horas de los públicos para el lunes”, dijo Asumendi a Montevideo Portal.

“Todo viene por el fin de los seguros de paro en Montecon. La verdad que para nosotros los transportistas es insoportable porque al ser paros perlados no hemos podido tener el puerto 100% operativo. Fijate que si te para la balanza, por más que la terminal esté funcionando, no podés operar. Si después la balanza anda, pero luego la terminal no opera, el puerto sigue parado igual”, explicó y aseguró que “han parado cuatro días de corrido”.

Paros perlados implica que “te van trancando diferentes escalones de la cadena, y por más que algunos sigan operativos, el conjunto no funciona”.

Las medidas sindicales de este viernes fueron levantadas a la hora 18.30, pero el gremialista alertó que la operativa está “muy lenta”. “Tenemos casi 500 camiones esperando para entrar en el puerto. La cola va desde que empieza el viaducto nuevo hasta el estadio Trócoli. Pero además todo adentro [de la terminal portuaria] llega hasta Cuenca del Plata, que es en la escollera Sarandí”, agregó.

Es increíble el acceso a mvd por la zona portuaria! Camiones esperando para entrar al puerto trancando todo! @mtopuy pic.twitter.com/EZZ5o9hAff — Santiago Nicolas Vid (@peladovidalofic) May 26, 2023

“Queremos que se destranquen las medidas, que el Poder Ejecutivo pueda activarlo. Sabemos que están negociando. Desde hace meses ya que está este problema, pero ahora se llegó a un punto sin ninguna solución y nos tienen de rehén a nosotros y a nuestros clientes, que es toda la cadena exportadora y la importación. Está todo el comercio exterior de Uruguay paralizado por el puerto de Montevideo”, lamentó.

El vocero de la intergremial considera que la situación actual está generando pérdidas millonarias, afectación a decenas de empresas y trabajadores, y acumulará demoras y problemas que puede llevar semanas resolver.

Montevideo Portal