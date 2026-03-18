Interbalnearia: pavimento mojado provocó un espectacular vuelco

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En la pasada tarde, cuando la zona sur del país se encontraba bajo una intensa lluvia, un espectacular vuelco se produjo en la ruta Interbalnearia.

Según informara el medio local Diario de Arena, los hechos ocurrieron minutos antes de las 15:00 horas, a la altura del balneario Los Titanes.

Allí, un automóvil que circulaba rumbo a Montevideo experimentó el fenómeno conocido como aquaplaning o acuaplaneo, que consiste en la pérdida de adherencia de los neumáticos sobre el pavimento, debido a la presencia del agua.

Tal como se aprecia en las imágenes, el vehículo perdió el control, derivó fuera de la calzada y volcó aparatosamente.

De acuerdo con la información primaria, pese a lo espectacular del hecho, no hubo que lamentar heridos de gravedad.

El auto en cuestión era conducido por una mujer, quien fue asistida en el lugar y no presentó lesiones de entidad.