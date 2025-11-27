Policiales

Intentó robar en un comercio, pero la mujer que atendía lo golpeó hasta hacerlo huir

Montevideo Portal

Un delincuente ingresó el pasado miércoles por la tarde a un comercio de Maldonado con intenciones de robar, tras haber cometido otra rapiña el mismo día. Según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal, los dos hechos fueron consumados en cuatro días.

En el último suceso, una mujer que estaba atendiendo el comercio logró evitar la rapiña luego de tomar a golpes al delincuente. En el video, divulgado en primera instancia por el citado medio, se puede escuchar cómo el ladrón le dice: “Me das todo lo de la caja”.

En ese momento, la mujer agarró del brazo al hombre y lo comienza a golpear hasta que este logra escapar. Sin embargo, ella saltó sobre el mostrador y le sigue pegando hasta que él se fue.

La Policía, tras la denuncia de la mujer, detuvo al delincuente y se espera que declare este jueves en la Fiscalía.

Video: una mujer golpea a un rapiñero y evita que roben su negocio en Maldonadohttps://t.co/qdYPDzKMhr pic.twitter.com/HQTzPigpUH — Fm Gente?????? 094054756 (@fmgenteradio) November 27, 2025

Montevideo Portal