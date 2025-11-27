Contenido creado por Joaquín Symonds
Policiales

Pase y vea

Intentó robar en un comercio, pero la mujer que atendía lo golpeó hasta hacerlo huir

El hecho se dio en Maldonado y todo quedó registrado en video. La comerciante le pegó dos veces y el hombre salió corriendo.

27.11.2025 12:24

Lectura: 2'

2025-11-27T12:24:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

Un delincuente ingresó el pasado miércoles por la tarde a un comercio de Maldonado con intenciones de robar, tras haber cometido otra rapiña el mismo día. Según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal, los dos hechos fueron consumados en cuatro días. 

En el último suceso, una mujer que estaba atendiendo el comercio logró evitar la rapiña luego de tomar a golpes al delincuente. En el video, divulgado en primera instancia por el citado medio, se puede escuchar cómo el ladrón le dice: “Me das todo lo de la caja”. 

En ese momento, la mujer agarró del brazo al hombre y lo comienza a golpear hasta que este logra escapar. Sin embargo, ella saltó sobre el mostrador y le sigue pegando hasta que él se fue. 

La Policía, tras la denuncia de la mujer, detuvo al delincuente y se espera que declare este jueves en la Fiscalía. 

Montevideo Portal


\