Intento de femicidio, autoagresión y accidente de tránsito: investigan inusual episodio

Policiales

Sobre las 18:30 del domingo, Policía Caminera intervino en un accidente de tránsito que presentó curiosas derivaciones.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro entre dos coches se produjo en el kilómetro 12/200 de ruta 48, en la zona de El Colorado. Cuando los agentes llegaron al lugar constataron que uno de los conductores era un adulto mayor, quien presentaba abundante sangrado y una herida de arma blanca en el cuello.

Luego, las actuaciones policiales detectaron manchas de sangre en la casa del hombre, cercana al lugar del choque del siniestro. En la finca, un hijo del conductor explicó que su progenitor había atacado a puñaladas a su madre, a quien él había trasladado al sanatorio CRAMI en Las Piedras.

Se comprobó luego que la mujer, de 54 años, estaba internada con "heridas múltiples con arma blanca, heridas en cráneo sin lesiones intracraneales, lesión abdominal penetrante y lesión grave trandinomuscular y en miembro superior izquierdo".

El agresor, de 81 años, había intentado autoeliminarse con el mismo cuchillo con el que atacara a su pareja, y presentaba heridas en el cuello. Testigos del accidente declararon que el octogenario había manifestado en voz alta su intención de matarse, y que fue lego del choque cuando se infligió los cortes.

Trasladado a un centro de salud, el agresor fue diagnosticado con "herida de arma blanca en cuello".

El conductor del otro auto es un hombre de 40 años, quien resultó ileso.