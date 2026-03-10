Locales

Intento de estafa: IM alertó por llamadas de falsos funcionarios que exigen pago de deudas

La Intendencia de Montevideo emitió en las últimas horas una advertencia a la población tras recibir denuncias sobre comunicaciones telefónicas fraudulentas en las que se informa a personas sobre supuestas deudas de tributos y se les exige su pago.

Según el comunicado oficial, se trata de una modalidad de estafa en la que desconocidos realizan llamadas utilizando información falsa sobre deudas, con el objetivo de generar preocupación en los contribuyentes y presionarlos para realizar pagos.

La comuna aclaró que no está realizando llamadas telefónicas para reclamar deudas ni intimar pagos de tributos departamentales y explicó que cuando existen deudas tributarias no se gestionan mediante llamadas telefónicas, por lo que cualquier comunicación de ese tipo debe considerarse sospechosa.

El gobierno departamental también aclaró que no hubo filtraciones de información que expliquen estas llamadas: “Nuestro Servicio de Seguridad Informática no ha sido hackeado y las bases de datos se mantienen seguras”.

La Intendencia informó que realizará la denuncia policial correspondiente por estas comunicaciones fraudulentas. Al mismo tiempo, solicitó a la ciudadanía que informe cualquier intento de estafa bajo esta modalidad.

Para consultas o reportar situaciones sospechosas, la comuna recordó que la población puede comunicarse con sus canales oficiales de atención, como el teléfono 1950 o los servicios de atención al ciudadano.

Las autoridades recomiendan a los contribuyentes no brindar datos personales ni realizar pagos ante este tipo de llamadas y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la intendencia.