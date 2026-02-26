Política

Intendentes buscan “adecuar valores” de multas de tránsito para que sean “pagables”

El Congreso de Intendentes se reunió en la mañana de este jueves en Montevideo y trabajó en una propuesta vinculada a la reducción del costo de multas de tránsito.

Los jefes departamentales analizaron el “estado de situación” de las infracciones de tránsito y consolidaron un equipo de trabajo para elaborar una propuesta de “readecuación del sistema de multas”.

En rueda de prensa, el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, explicó que el objetivo “es mejorar la siniestralidad”.

“Tenemos que buscar la forma de corregir esas conductas que a veces son imprudentes. En el tránsito, las cosas no se miden en plata: se miden en vidas”, mencionó.

“La idea es adecuar valores para que sean multas pagables al bolsillo del trabajador, pero que persigan el fin”, agregó.

Olivera explicó que “de nada sirve” si un conductor que pasa un semáforo en rojo o conduce a alta velocidad se entera de la infracción meses después.

Por otro lado, analizó que el método implementado en el departamento de Maldonado “sirve”, ya que —según explicó— en las zonas en las que se instalaron radares hay “siniestralidad cero”.

“Los intendentes nos pusimos de acuerdo con que queremos resultados a corto plazo”, dijo.

