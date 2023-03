Intendente sanducero criticó a quienes cruzan a Argentina: “Van a hacerse las uñas”

Política

Salto, Paysandú y Río Negro son departamentos con mucho en común. Los tres están situados en el litoral del río Uruguay y cuentan con puentes que los unen con la República Argentina. Por esa misma razón, también se ven espacialmente impactados por la diferencia de precios entre ambos países.

Las consecuencias de ello están a la vista: crecen los viajes de compras al otro lado de la frontera, y el desempleo de los tres departamentos es el más alto del país.

En las ultimas horas, el intendente sanducero, Nicolas Olivera, dirigente del Partido Nacional, fustigó a las personas que cruzan por los puentes binacionales con la intención de consumir en el vecino país. “Son personas que hacen la fila arriba de un auto con aire acondicionado, van a hacerse las uñas, a la peluquería, a depilarse, a comprarse ropa, a cenar y a poner combustible; lo que menos hacen es comprar comestibles, porque acá no les alcanza”, dijo el jerarca en declaraciones recogidas por el medio salteño Laguardia Digital.

Comerciantes y vecinos de los departamentos litoraleños llevan largo tiempo reclamando al gobierno medidas que permitan paliar la influencia negativa de la notoria diferencia cambiaria entre ambos países.

En ese sentido, el intendente de Salto, Andrés Lima, del Frente Amplio, propuso que esos tres departamentos sean beneficiados con más cupos que el resto del país en la próxima edición del Programa Oportunidad Laboral 2023.

Sobre esa propuesta, Olivera criticó a su par salteño y recordó que “el año pasado, cuando se hizo el mismo planteo y por la misma situación, Lima le cedió cupos a Montevideo, a la intendenta de su partido, a Carolina Cosse, capaz para quedar bien políticamente”.

“Sabemos que hay una situación complicada, que hay un desempleo alto, que hay una frontera con problemas, porque Argentina se va a mantener así, pero lo que plantea Lima no solo no es nuevo, sino que además espero que esta vez no le regale lugares a Cosse para quedar bien políticamente”, insistió el jefe comunal sanducero.