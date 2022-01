Intendente de Rocha dijo que va a pagar las 13 multas de exceso de velocidad que debe

Política

El semanario Crónicas del Este publicó este viernes un artículo en el que se denuncia que el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, debe al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) 13 multas por exceso de velocidad en varios departamentos y una cuota de la patente de rodados.

TIEMBLA TODO... LLEGA LA EDICIÓN 256 DE CRÓNICAS DEL ESTE Y SE CAE EL BLINDAJE... PORQUE ES COMO DICE NACHITO... TODO SE SABEEEE https://t.co/uSRDuYtBeV — Cronicas Del Este (@CronicasDelEste) January 28, 2022

"Fuentes del entorno del intendente Umpiérrez nos afirmó que la camioneta marca Honda en cuestión, habría sido adquirida en leasing con el BROU (Banco República). Este mecanismo es una herramienta financiera que le permite incorporar a su establecimiento maquinaria, mejoras, equipos, vehículos utilitarios, camiones y accesorios, así como también galpones auto portantes (mediante hipoteca del terreno), mediante la modalidad de ‘contrato de crédito de uso’. Como beneficio tiene la exoneración del IVA, mayor porcentaje de financiación, pudiendo llegar al 100 % del valor del bien y financiación del seguro. Es por eso que la camioneta figura a nombre del BROU", reza el artículo del medio rochense.

Según indican, en el Sucive, el vehículo figura con una deuda total de 220.291,78 pesos, entre las multas por exceso de velocidad, la deuda por la primera cuota de la patente y las moras y recargos y las cinco cuotas correspondientes a este año que aún no han cumplido su vencimiento.

Sin embargo, al no haberse cumplido el plazo para pagar esas cuotas, el total de deuda es de 157.926,13 pesos, que surge de la suma de esa primera cuota de patente y sus moras y las multas a pagar.

En respuesta a la publicación de la carátula del semanario, el intendente dijo: "Eso pasa por no usar auto oficial y usar el mío".

"Pago nafta, cubiertas, aceite para trabajo público y ando con chofer. Para cuidar (el) dinero contribuyente. En Rocha se acabaron (los) autos de directores y secretario general. Si hubiera utilizado auto oficial esto no ocurría. 'Debate' nivel carroña", sostuvo el jerarca.

Eso pasa x no usar auto oficial y usar el mío. Pago nafta, cubiertas, aceite xa trabajo público y ando con chofer. X cuidar $ contribuyente. En Rocha se acabaron autos de Directores y Secretario General. Si hubiera utilizado auto oficial esto no ocurría. “Debate” nivel carroña. — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) January 29, 2022

A otra usuaria que lo etiquetó en un tuit en el que se adjuntaba la portada en cuestión, respondió: "Cosas que suceden por no usar auto oficial cuando viajo a Montevideo con chofer municipal poniendo mi vehículo y pagando yo el combustible. Por querer ser austero me pasa esto. Fui a pagar primera cuota y saltaron todas juntas. No soy más gil. De ahora en más uso auto oficial...".

Mirian: cosas q suceden x no usar auto oficial cuando viajo a mvd con chofer municipal poniendo mi vehículo y pagando yo el combustible. X querer ser austero me pasa esto. Fui a pagar primera cuota y saltaron todas juntas. No soy más Gil. De ahora en más uso auto oficial... — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) January 29, 2022

Consultado por Montevideo Portal, Umpiérrez confirmó que las multas son verdaderas y que la camioneta mencionada por Crónicas del Este es de su propiedad. Al preguntársele por la información dada por la publicación citada respecto a que la adquirió mediante un leasing del Banco República, el intendente respondió: "si, tengo producción agropecuaria".

El leasing es una herramienta del BROU que permite que productores rurales incorporen a su establecimiento "maquinaria, mejoras, equipos, vehículos utilitarios, camiones y accesorios", según explica la página web del banco.

"En Rocha, nosotros hicimos una norma que prohibió el uso de autos oficiales por el intendente, secretario general y directores generales. No existen los autos oficiales para uso de los jerarcas. En Rocha hay una suerte de Uber departamental que centraliza en un único servicio el uso de los vehículos oficiales y que se les da para el viaje concreto a cualquier jerarca. De ahí viene que yo, para tratar de dar el ejemplo al resto de los dependientes nuestros, a los cuales les digo y les pido eso, yo tampoco uso auto oficial", explicó Umpiérrez.

"Uso mi camioneta particular, personal, que es propiedad mía, para el transporte permanente de mi trabajo en todo el departamento y cuando viajo a Montevideo o a cualquier parte del país. Me pago la nafta, pago los cambios de aceite, pago las cubiertas de mi bolsillo, todos los gastos que ello genera no le significan un sobrecosto al ciudadano. Lo único que hago, por una situación de trabajo y de cansancio, es que me acompaña un chofer de la intendencia", agregó.

"Las faltas de velocidad, obviamente que se cometieron, porque salta en los radares. Pero lo increíble es que si hubiera sido un auto oficial nadie hubiera reparado en ello", dijo el jerarca, que recordó que cuando se cometieron las infracciones no venía manejando él y que algunas son del orden de los 20 o 30 kilómetros por hora en zonas cercanas a peajes.

"Por supuesto, las infracciones están cometidas y como corresponde las voy a pagar y no debo ni un año ni un siglo de patente, debo la última cuota, que cuando fui a pagarla, no entiendo por qué razón pagué en noviembre y ninguna de estas multas estaban", manifestó el intendente rochense, que comentó que al comunicarse con el Sucive le indicaron que se subieron a su intranet ahora para que llegaran todas con la primera cuota de la patente.

"Ahora voy a cerrar un convenio y las voy a pagar", concluyó el jerarca.

