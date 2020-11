Intendente de Florida: “Vamos a potenciar lo bueno y corregir lo que se haya hecho mal”

Política

Asumió como intendente de Florida, Guillermo López, sucesor de quien fuera intendente de ese departamento durante 10 años, Carlos "Pájaro" Enciso. Durante su discurso de asunción, dijo estar frente a "un momento histórico".

"Hoy comienza un tercer período consecutivo de un proyecto que tiene un mismo lineamiento. Para mí y para todo el equipo es una responsabilidad. Sin perder la humildad y entendiendo que ahora hemos firmado como intendente de todos los floridenses", dijo López.

Además, agradeció al "Pájaro" Enciso y a la ciudadanía por el respaldo, que, según dijo, "los obliga, les exige, y al cual no vamos a defraudar". "Vamos a mantener y potenciar lo bueno, corregir lo que se haya hecho mal y por sobre todas las cosas, hacer cosas nuevas; encarar nuevos desafíos", afirmó el nuevo intendente de Florida.

El acto contó con la presencia del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien se refirió hacia el nuevo intendente como un "compañero de todas las horas". "No podíamos no estar acá, no solo por lo institucional sino también por el afecto. Vamos a tener la posibilidad de tener muchas sinergias en el trabajo, en cuanto a inversiones y empleo que son los temas que a Guillermo como intendente le está preocupando y de los cuales hemos estado hablando", expresó Delgado.

Se refirió, asimismo, a la pandemia y destacó la forma en la que está siendo enfrentada en Florida y también en el país entero. "Uruguay tiene que compararse con la realidad, que son el resto de los países. Muy pocos países en el mundo tienen la situación de Uruguay. Yo no digo que seamos ejemplo porque suena demasiado presuntuoso ser ejemplo y estamos frente a un virus muy complejo, muy agresivo. Yo hablo de Uruguay como referencia y quiero destacar especialmente el trabajo que se ha hecho en Florida en la prevención, en insistir en el uso responsable de la libertad, en el uso de tapabocas, en el distanciamiento y en el uso de alcohol en gel, entre otras medidas", dijo.

"En la medida de que no hagamos lo que tenemos que hacer, que es cuidarnos, sobre todo en estos momentos en donde el coronavirus subió dos o tres escalones con respecto a lo que estábamos, si no nos cuidamos esto se puede disparar. Acá nadie está a salvo", agregó.