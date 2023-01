Intendenta interina de Río Negro sobre el director de Turismo: “La renuncia no ha llegado”

Política

Héctor Gregorio, director de Turismo de la Intendencia de Río Negro, anunció este viernes su renuncia al cargo, según informaran El Rionegrense y Subrayado (Canal 10).

Montevideo Portal habló con la edila del Partido Nacional (Lista 58) y actual intendenta interina de Río Negro, Griselda Crevoisier, quien dijo que recorrió las oficinas de mesa de entrada de la comuna y que “la renuncia no ha llegado”, a pesar de que “la prensa de Fray Bentos habla de renuncia en suspenso”.

“La renuncia a la intendencia no ha llegado y el problema de él, me parece que es problema de la lista”. Gregorio integra el Espacio 40, al ingual que su antecesora, Silvia Borbo, que dejó el cargo el año pasado, según indicó Crevoisier.

El Rionegrense señaló que la dimisión se daba “tras diferencias y un complicado relacionamiento con el intendente departamental” Omar Lafluf. El medio local apuntó que Gregorio expresó que no contaba con el respaldo necesario por parte de la comuna para llevar adelante sus funciones y que desde el Espacio 40 respaldaron la decisión del jerarca.

Crevoisier apuntó contra el dirigente del Espacio 40, Pablo Delgrosso, a quien señala como responsable de la renuncia de la antecesora de Gregorio: “Está mal interpretado y mal dicho por él, porque Borba trabajó muy bien con la gestión del doctor Lafluf. Hubo un desacuerdo de la lista y ella se retiró a pedido de Delgrosso, por la cuota política del ejecutivo”.

Dice que en el caso de Gregorio, no sabe “qué le pasó”.

“Yo estoy haciendo la suplencia ahora del doctor Lafluf y no sé, este señor como no se adecuaba bien a la gestión, no sé qué pasó. Yo lo respeto al señor Gregorio, pero lo que sé es que en este momento él, al ejecutivo de la intendencia no presentó renuncia, como se está diciendo en la prensa”, expresó.

“Yo estaba presente el lunes que se retiró, que dijo que renunciaba y en la prensa dicen renuncia en suspenso. Hoy en la conferencia de prensa me llamó la atención que el compañero Delgrosso dijera que era por una mala gestión, que se va mal del ejecutivo”, agregó.

La jerarca suplente dijo que Lafluf vuelve de su licencia el 29 y que cuando retorne se designará el nuevo ocupante del cargo, que mientras tanto ejerce Andrea Preste, subdirectora de Turismo, que se encuentra supervisando la Fiesta de la Reina de Las Cañas, un evento “muy importante” para el departamento, según dijo la intendenta en funciones.