Intendenta de San José en cuarentena tras estar reunida con un contacto positivo de COVID

La intendenta de San José, Ana Bentaberri, está en cuarentena tras haber estado en una reunión con un positivo de coronavirus el pasado viernes, según informó Mora Contenidos y confirmó Montevideo Portal. El contacto positivo era Carlos Barceló, director de Sociedad Anónima, un grupo de humoristas del departamento.

Mora Contenidos informa que los resultado positivos fueron diagnosticados en el día de hoy y que la intendenta será hisopada en los próximos días. Por su parte, Barceló indicó a Montevideo Portal que enseguida que tuvieron el resultado se comunicaron con la intendenta para darle a conocer la noticia.

Barceló dijo que él y su familia se encuentran con buen estado de salud a pesar de haber pasado días con algunas dificultades. "Ahora es como una gripe", aseguró. Consultado sobre el origen de su contagio, el director indicó que "no lo saben", pero que sí presumen que un par de amigas de las hijas que son positivas podría serlo. Sin embargo, indicó que estuvieron muy poco tiempo en contacto, por tanto, dudan que ese haya sido el origen.

Barceló informó que la reunión con la intendenta fue el pasado viernes junto a un grupo que conforman con otros trece conjuntos para coordinar el trabajo. Resaltó además que el diálogo con la intendenta siempre fue muy bueno, pero, en esta ocasión, tuvo este desenlace.

El responsable de Sociedad Anónima sostuvo que son 17 los integrantes que trabajan en el grupo y tres personas más que colaboran. No obstante esto, ninguno de los integrantes está en cuarentena ya que hace más de dos semanas que no ensayan, una decisión que tomaron con la recomendación de la Intendencia de Montevideo."O sea que cuando todo esto surgió hacía muchos días que no ensayabamos. Nosotros ni la semana pasada ni la otra estábamos ensayando. En este sentido, seguir esta sugerencia sirvió para dejar por fuera a todo el grupo, salvo alguno que se pudiera haber visto por ser vecino y amigos, pero tampoco sucedió", indicó.

Finalmente, el humorista informó que el caso positivo de su hija (que vive en Montevideo) demoró más de 48 horas ya que cuando los integrantes de la familia se hisopó dos días después que ella y recibieron el resultado antes. "A nuestra hija yo creo que se les perdió porque nunca le comunicaron. Al (resultado) de ella lo buscan y lo encuentran porque insistimos porque los tres dimos positivo. Ella estuvo llamando todo el tiempo, llamó más de cincuenta veces y nunca le contestaron, entonces hay que tener cuidado", concluyó.

